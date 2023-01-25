Шишкин: белые карточки — хорошее дело. Но нужно понять, в чём смысл, а потом уже вводить

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о белых карточках, которые протестировали в матче женского Кубка Португалии. Они были введены в рамках инициативы по признанию и похвале клубов за честную игру.



«Конечно, белые карточки — это хорошее дело. Другой вопрос, чем это пойдёт на пользу футболу. Если это будет иметь какое-то продолжение: условно, получил четыре жёлтые карточки — пропускаешь матч. Получил красную — пропускаешь один или несколько матчей. А последовательность получения белых карточек пока за собой ничего не влечёт. Но нужно понять, в чём смысл, потом уже вводить. Если наши футбольные власти продумают это, в принципе, неплохая идея», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.