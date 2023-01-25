Владелец «Эвертона» Фархад Мошири опроверг информацию о желании продать клуб

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири прокомментировал информацию о решении продать английский клуб.
«Клуб не продаётся. Но я общался с ведущими инвесторами, которые способны помочь клубу. Основная задача сейчас — привлечь топ-инвесторов. Мы близки к заключению сделки. Это вовсе не продажа клуба. Это поможет получить больше опыта в области спонсорства и коммерческого развития, ведь многие специализированные спортивные инвесторы обладают этим набором знаний», — приводит слова Мошири Goal.com со ссылкой на Everton Fan Advisory Board.
«Эвертон» настигла серия неудачных матчей, что привело к акциям протеста со стороны болельщиков. Клуб располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков в 20 матчах сезона-2022/2023, как и «Саутгемптон», который занимает последнее место.
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