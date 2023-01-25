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AS: УЕФА обсудит изменение формата отбора сборных на ЧМ и введение плей-офф в Лиге наций

AS: УЕФА обсудит изменение формата отбора сборных на ЧМ и введение плей-офф в Лиге наций
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УЕФА обсудит реформы отборочной стадии чемпионата мира в Европе и появление плей-офф в Лиге наций, сообщает AS.

Сегодня, 25 января, в Ньоне состоится заседание исполнительного комитета организации. На нём обсудят вопрос о новой системе отбора на чемпионат мира. С 2026 года в турнире будут принимать участие 48 команд, 16 из которых – европейские. Из-за этого УЕФА хочет внести изменения в стадию квалификации. В отборах могут быть созданы 12 групп по четыре или пять команд. Сборные, занявшие первые места, получат прямую путёвку на ЧМ, остальные четыре места будут разыграны в плей-офф. Это не единственный вариант, но изменения будут направлены на сокращение числа матчей.

Также УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Ранее команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в «Финал четырёх». Теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и сборные, занявшие вторые места.

Отмечается, что УЕФА отказался от расширения чемпионата Европы до 32 команд. Новый формат планировалось внедрить с 2028 года, но было принято решение исключить реформу из планов.

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