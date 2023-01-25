Кимпембе выступил с заявлением по поводу лишения статуса вице-капитана «ПСЖ» из-за Мбаппе

Защитник «ПCЖ» Преснел Кимпембе выступил с заявлением на фоне того, что у него отобрали статус вице-капитана парижан ради Килиана Мбаппе.

Кимпембе долгое время являлся вице-капитаном команды, а основным капитаном был Маркиньос. Но защитники пропускали последний матч «ПСЖ», поэтому с капитанской повязкой вышел Мбаппе. На послематчевой пресс-конференции наставника парижан Кристофа Галтье попросили оценить капитанство молодого форварда. Тренер ответил, что Килиан является вице-капитаном команды с лета, поэтому привык брать на себя обязанности лидера.

Эти слова Галтье повлекли за собой реакцию Кимпембе, который сообщил, что его не уведомили о лишении статуса вице-капитана.

«За последние несколько часов я мог многое услышать и прочитать о себе. Поэтому мне бы хотелось прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации по этому поводу. Меня не уведомили об этом решении (отдать статус вице-капитана Мбаппе). Это абсолютная неправда… Тем не менее я всегда буду уважать решения клуба», — написал Кимпембе в своих соцсетях.

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