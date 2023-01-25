Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Лиги наций
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Сегодня, 25 января, состоялась жеребьёвка финальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги наций. Сформировались следующие полуфинальные пары:
- Испания — Италия;
- Нидерланды — Хорватия.
«Финал четырёх» Лиги наций в этом году пройдёт в Нидерландах с 14 по 18 июня. Города Роттердам и Энсхеде были выбраны Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) для проведения финальных матчей. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня 2023 года, а матч за третье место и финал запланированы на 18 июня 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, что со следующего сезона УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Ранее команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в «Финал четырёх». Теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и сборные, занявшие вторые места.
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