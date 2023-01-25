Джака: у меня никогда не было таких тренеров, как Артета. Он особенный

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.
«В прошлом сезоне мы проиграли три первых матча. Тогда у некоторых лопнуло терпение. Но теперь вы видите, что может произойти, если вы дадите тренеру время. В конце концов, Артета впервые стал главным тренером.
Артета особенный. У меня было много тренеров в карьере, но такого, как Артета, не было никогда. Кажется, что он думает лишь о футболе 24 часа в сутки. У него всегда есть план А, план В и, может быть, даже план Z. Но он лучший не только как тактик, но и как человек», — приводит слова Джаки 20 minuten.
«Арсенал» в 19 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
- 25 января 2023
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