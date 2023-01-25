Юран: будем сидеть и ждать, пока УЕФА ещё продлит отстранение? Да пошли они на три буквы!

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что УЕФА продлит отстранение российских клубов и сборных от международных турниров. Напомним, накануне состоялась встреча представителей РФС и УЕФА. На встрече обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было, поэтому решение об отстранении остаётся в силе.

«Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдёт — ещё на год продлят.



Стоит ли активизировать переход РФС в Азию? Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение. Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год ещё продлит отстранение? Да пошли они на три буквы! Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Белоруссия, Иран.



Идея подать заявку на участие в Кубке Америки? Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат — это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили. Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена. Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».