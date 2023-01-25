Хаджи надеется, что трансферы Дуарте и Тавареша помогут «Спартаку» в борьбе с «Зенитом»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о переходе защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в московский клуб.
«Могу сказать одно: в правильном русле работает селекционная группа в «Спартаке», на молодёжь ставку ставит. А защитную линию укреплять и не в меру много брать – тоже ни к чему. Иначе люди будут на лавке сидеть и не будут играть, свои защитники ведь тоже есть. Получается, уже трёх человек взяли – перегнуть палку тоже нехорошо. Думаю, их взяли с какими-то перспективами. С одной стороны, хорошо, с другой – это меня беспокоит. Наверное, всё правильно.
Думаю, новое руководство должно пойти на пользу «Спартаку». Новые люди пришли, понимающие и знающие футбол. Надеюсь, это поможет «Спартаку» обыграть «Зенит» в чемпионате и встать на свою позицию в российском футболе», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 25 января 2023
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