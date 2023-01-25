Дмитрий Черышев оценил перспективу перехода Дзюбы и Глушакова в «Пари НН».

Бывший тренер «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Черышев положительно оценил перспективу перехода Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова в стан нижегородцев. По мнению специалиста, опытные футболисты способны усилить «Пари НН» и помочь в популяризации футбола в регионе.

«Когда качество и опыт усиливают команду, это всегда хорошо. Возможный приход этих футболистов — это огромный плюс не только для команды, но и для клуба. Приглашение Дзюбы и Глушакова поможет в популяризации футбола в регионе, а также ускорит процесс развития молодых игроков в команде. Это огромный плюс для всех», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Денис Глушаков, недавно покинувший «Химки», поехал на зимний сбор с «Нижним Новгородом». При этом стороны ещё не подписали контракт, футболист находится на просмотре. Дзюба, в свою очередь, находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Адана Демирспор».