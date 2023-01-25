Колыванов ответил итальянскому журналисту, который раскритиковал Миранчука

Бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов отреагировал на слова итальянского журналиста Массимо Франки, который раскритиковал российских футболистов и в частности Алексея Миранчука, который выступает за «Торино».

«Итальянский журналист сказал, что российские футболисты не созданы для игры в Италии? Неоднозначное мнение… Не хотелось бы обсуждать его. Может быть, ему не очень симпатичны россияне. Там достаточно специфичный чемпионат, где команды хорошо готовы физически, организованы тактически, непросто играть в атаку, большое давление болельщиков и журналистов.

Каждый в отдельности, кто приезжал в Италию, оставил отпечаток: Шалимов, Симутенков, я. Да, может быть, нынешние ребята ещё не получили тех шансов, которые они могут получить в будущем.

В последнее время мало российских игроков приезжает в чемпионат Италии — это ежу понятно. У Кокорина не получилось, потому что приехал после травмы и ещё в другой ситуации. В «Торино» Миранчук чувствует себя лучше, а «Аталанта» играла в Лиге чемпионов, была огромная конкуренция. Сейчас он играет лучше и проявляет свои лучшие качества», — приводит слова Колыванова Legalbet.