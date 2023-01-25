Златан Ибрагимович: я вывел французский футбол на мировой уровень

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «ПСЖ», рассказал о своём отношении к Франции.



«Я люблю Францию. Я провёл во Франции четыре года и вывел французский футбол на мировой уровень. Это не высокомерие, а уверенность в своих силах», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на France Inter.



Напомним, Ибрагимович играл за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба форвард четырежды становился чемпионом Франции (сезон-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), три раза выигрывал Кубок французской лиги (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) и Суперкубок страны (2013, 2014, 2015), а также дважды становился обладателем Кубка Франции (сезон-2014/2015, 2015/2016).

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