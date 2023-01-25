«Как же неприятно. Что мной двигало?» Ребров рассказал, как исполнил пенальти в 2009 году

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, как исполнил пенальти во время своей карьеры, выступая в 2009 году за «Сатурн».



«Я иногда сам просился выйти за молодёжку, чтобы практика была. Как-то поехали в Ростов – и основа, и дубль. Ну, обычный выезд, таких много было. Играю за дубль, 84-я минута, мы побеждаем 4:1. И нам дают пенальти – парни все кричат: «Тёма, давай-давай, пробей!»



Я как-то даже подумать не успел. Побежал туда, взял мяч, поставил на точку. И вдруг думаю: «Так, #####, а что теперь делать-то, как туда бить?» На тренировках это всё легко, а в игре кажется чем-то совершенно новым и неизвестным. Конечно, паниковского не было, но чуть волновался.



Стою, думаю: «На силу бить? Или на точность? Блин, зачем я вообще сюда пришёл?» Ну не уходить же теперь – надо пробивать. Решил щекой бить плотно в правый угол – получается, от вратаря в левый. Залетело, хотя кипер то ли коснулся, то ли под ним прошло.



Никакой радости от гола не испытал. Мне стало дико неловко и неудобно перед коллегой. Я быстро развернулся и убежал в свои ворота. Бегу и думаю: «Блин, как же неприятно-то. А если бы мне так забили? Да ещё он задел, чуть не потащил». Всё оставшееся время матча думал: «Что мной двигало? Зачем мне надо было этот пенальти бить? Что мне это дало?»



Самое смешное, что после этого я гол пропустил! Мне тренер вратарей – Толя Рожков – говорит: «Знаешь, почему ты пропустил? Потому что пенальти пошёл бить!» Но это не наезд, просто укорили меня аккуратно. После этого стало вдвойне неприятно. Тогда же и сказал себе: «В жизни больше не пойду бить. Надеюсь, в сериях пенальти тоже никогда не дойдёт», — цитирует Реброва Sports.ru.