Анчелотти: футболу нужен кто-то вроде Винисиуса. Мы должны его защищать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.



«Винисиус не опасается вступать в единоборства и играть в полную силу из-за возможных карточек от судей. Он в великолепной форме, и его ментальное состояние имеет ключевое значение. Мы должны защищать его. Думаю, что футболу нужен кто-то вроде Винисиуса. Я вижу, что он мотивирован и сосредоточен. Он не жалуется», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. С 2019 года Винисиус вызывается в сборную Бразилии.

«Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.