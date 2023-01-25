Источник: «Локомотив» отказался отпускать Изидора в «Лорьян»

Московский «Локомотив» отказался отпускать своего нападающего Вильсона Изидора в «Лорьян». Французы хотели взять форварда в платную аренду без обязательного права выкупа, но что-то не устроило железнодорожников, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Отмечается, что «Лорьян» сохраняет интерес к Изидору и намерен вернуться за футболистом с улучшенным предложением.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Изидору со стороны французского «Лорьяна» и немецкого «Шальке-04». «Чемпионат» информировал об отказе француза переходить в греческий ПАОК. При этом, по данным СМИ, футболист хочет покинуть Россию.
За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
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