Источник: «Локомотив» отказался отпускать Изидора в «Лорьян»

Московский «Локомотив» отказался отпускать своего нападающего Вильсона Изидора в «Лорьян». Французы хотели взять форварда в платную аренду без обязательного права выкупа, но что-то не устроило железнодорожников, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что «Лорьян» сохраняет интерес к Изидору и намерен вернуться за футболистом с улучшенным предложением.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Изидору со стороны французского «Лорьяна» и немецкого «Шальке-04». «Чемпионат» информировал об отказе француза переходить в греческий ПАОК. При этом, по данным СМИ, футболист хочет покинуть Россию.

За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.