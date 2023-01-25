Писарский рассказал об отношении к тому, что его по привычке называют Сычевым

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал об адаптации в самарском клубе, а также прокомментировал смену фамилии.



«Всё отлично. Второй сбор, уже притёрся к пацанам, к команде, со всеми познакомился. Если честно, всё проходит лучше, чем я ожидал. Меня приняли отлично. Как родного. Я болел перед сборами, поэтому толком подготовиться к ним не получилось. Сейчас чувствую себя хорошо. Не пик, но ощущаю себя отлично, никаких проблем нет.



В СМИ продолжают обсуждать, несмотря на то что уже перешёл в «Крылья» месяц назад. Обращаю ли на это внимание? Нормально. Так и должно быть, значит, я интересен. Особо не зацикливаюсь. Бывает интересно прочитать информацию о себе, которую я впервые слышу. Ну, улыбнулся, и всё. Никак на это не реагирую.



Я буду выступать под фамилией Писарский. Как-то к этому надо привыкать или уже привык, что пишут Писарский? Всем надо привыкать. Скоро будет официально и в плане паспорта. Те, кто пишут Сычевой, должны будут привыкнуть к Писарскому. Может, будут и те, кто и дальше будет Сычевой писать. Кому-то нравится, кому-то нет. Меня это не волнует. Я знаю, как мне нравится, знаю, как я делаю», — приводит слова Писарского официальный сайт «Крыльев».