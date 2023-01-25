«Дилетантство». Салихамиджич — о поездке Гнабри на Неделю моды в Париже в выходной день

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поездку полузащитника мюнхенской команды Сержа Гнабри в Париж в выходной день на Неделю моды.

«Это дилетантство. Поездки игроков на мероприятия вместо отдыха — это не то, чего мы хотим, не то, чего хочет «Бавария». Выходной нужен, чтобы отдохнуть, а затем проявить себя в следующем матче. Мы поговорим об этом с Сержем», — приводит слова Салихамиджича Bild.



Мюнхенская «Бавария» набрала 36 очков в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят также «РБ Лейпциг» (32) и франкфуртский «Айнтрахт» (30). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом». Встреча состоится 28 января.