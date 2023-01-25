«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с катарским клубом «Аль-Бидда»

Сегодня, 25 января, «Зенит» проведёт товарищеский матч с командой из второго дивизиона чемпионата Катара — «Аль-Бидда». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Зенит» объявил стартовый состав на матч: Васютин, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Вендел, Кузяев, Саусь, Козлов, Мантуан, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Бязров, Одоевский, Чистяков, Кирш, Караваев, Барриос, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Напомним, первый сбор сине-бело-голубых проходит в Катаре с 15 по 28 января. После этого, с 1 по 14 февраля, аналогичный сбор состоится в Объединённых Арабских Эмиратах. На обоих сборах команда Сергея Семака проведёт серию товарищеских матчей.



После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).