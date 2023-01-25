РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

Накануне состоялось заседание палаты Российского футбольного союза по разрешению споров. На нём был принят ряд решений в отношении «Химок». В частности, подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов.

«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о применении запрета на регистрацию новых футболистов по делу. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных решением палаты», — написано в тексте решения на официальном сайте РФС.

Напомним, ранее на фоне финансовых трудностей «Химки» объявили о расторжении контрактов с рядом игроков. После 17 туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.