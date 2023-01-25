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Симеоне: хотел бы поучиться у Анчелотти. Он кажется мне хорошим человеком

Симеоне: хотел бы поучиться у Анчелотти. Он кажется мне хорошим человеком
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом» высказался о сопернике.

«Мы рассматриваем «Реал» как команду. У них много хороших футболистов. Мы должны придерживаться своей игры, чтобы попытаться навредить сопернику. Не могу выделить в составе «Реала» кого-то одного, многие футболисты важны для этого клуба. Это очень конкурентоспособная команда. Мы должны приложить весь энтузиазм и желание, чтобы одолеть их. Тактика? Если я скажу вам, соперники тоже узнают.

Что касается тренера Анчелотти, я очень хотел бы с ним встретить и поучиться у него. Карло кажется мне хорошим человеком», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 26 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико» М — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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