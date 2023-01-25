Бердыев включил 29 футболистов в состав «Сочи» на сбор в Абу-Даби

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила имена футболистов, отправившихся на второй этап сбора, который пройдёт в Абу-Даби. В список главного тренера Курбана Бердыева попали 29 игроков.



Вратари: Денис Адамов, Сослан Джанаев, Владислав Долженко, Николай Заболотный;



Защитники: Ваня Дркушич, Кирилл Заика, Артур Кусков, Артём Макарчук, Тимофей Маргасов, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Мусса Сиссако, Сергей Терехов, Игорь Юрганов;



Полузащитники: Викторьен Ангбан, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Кирилл Кравцов, Даниил Мартовой, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо, Кирилл Ушатов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Шипунов, Артур Юсупов;



Нападающие: Лука Джорджевич, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели, Захар Фёдоров.



В следующем товарищеском матче «Сочи» сыграет с «Локомотивом» (29 января).