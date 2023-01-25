Бердыев включил 29 футболистов в состав «Сочи» на сбор в Абу-Даби

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила имена футболистов, отправившихся на второй этап сбора, который пройдёт в Абу-Даби. В список главного тренера Курбана Бердыева попали 29 игроков.
Вратари: Денис Адамов, Сослан Джанаев, Владислав Долженко, Николай Заболотный;
Защитники: Ваня Дркушич, Кирилл Заика, Артур Кусков, Артём Макарчук, Тимофей Маргасов, Артём Мещанинов, Иван Миладинович, Мусса Сиссако, Сергей Терехов, Игорь Юрганов;
Полузащитники: Викторьен Ангбан, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Кирилл Кравцов, Даниил Мартовой, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо, Кирилл Ушатов, Ибрагим Цаллагов, Тимофей Шипунов, Артур Юсупов;
Нападающие: Лука Джорджевич, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели, Захар Фёдоров.
В следующем товарищеском матче «Сочи» сыграет с «Локомотивом» (29 января).
- 25 января 2023
-
17:14
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:05
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:42
-
15:29
-
15:23
-
14:59
-
14:55
-
14:16
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:45
-
13:14
-
13:13
-
13:01
-
12:51
-
12:50
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:48