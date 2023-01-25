Кокорин: «Зенит» — лучший клуб России за последние 10 лет. Это как «Бавария» в Германии

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» лучшим клубом России за последние десять лет. Бывший форвард сине-бело-голубых сравнил команду с берегов Невы с многолетним лидером чемпионата Германии, мюнхенской «Баварией».
«Из «Динамо» я перешёл в «Зенит», который является крупнейшим клубом в России. Там я завоевал чемпионство, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет. Это как «Бавария» в Германии», — приводит слова Кокорина Footmercato.
Кокорин играл за «Зенит» с 2016 по 2020 год. Всего российский форвард забил 34 гола и отдал 12 результативных передач в 92 сыгранных матчах. В составе «Зенита» Кокорин стал обладателем всех российских трофеев: выиграл золото РПЛ (2019), Кубок (2016) и Суперкубок (2016) страны.
- 25 января 2023
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:20
-
17:14
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:05
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:42
-
15:29
-
15:23
-
14:59
-
14:55
-
14:16
-
14:00