Кокорин: «Зенит» — лучший клуб России за последние 10 лет. Это как «Бавария» в Германии

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» лучшим клубом России за последние десять лет. Бывший форвард сине-бело-голубых сравнил команду с берегов Невы с многолетним лидером чемпионата Германии, мюнхенской «Баварией».

«Из «Динамо» я перешёл в «Зенит», который является крупнейшим клубом в России. Там я завоевал чемпионство, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет. Это как «Бавария» в Германии», — приводит слова Кокорина Footmercato.

Кокорин играл за «Зенит» с 2016 по 2020 год. Всего российский форвард забил 34 гола и отдал 12 результативных передач в 92 сыгранных матчах. В составе «Зенита» Кокорин стал обладателем всех российских трофеев: выиграл золото РПЛ (2019), Кубок (2016) и Суперкубок (2016) страны.