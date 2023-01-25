Александр Зинченко — самый побеждающий игрок АПЛ в истории
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Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко на данный момент является самым побеждающим футболистом в истории английской Премьер-лиги. Команды украинца побеждали в 82% матчей с его участием. Соответствующее исследование провёл интернет-портал Transfermarkt.
В исследовании учитывались игроки, проведшие не менее 50 матчей в лиге. Интересным фактом является то, что из 10 самых побеждающих игроков АПЛ в истории девять являются или являлись футболистами «Манчестер Сити». К ним относится и Зинченко.
Полностью топ-10 самых побеждающих игроков в истории АПЛ выглядит следующим образом:
- Александр Зинченко, «Манчестер Сити»/«Арсенал» (88 матчей, 82% побед);
- Арьен Роббен, «Челси» (67, 82%);
- Эмерик Лапорт, «Манчестер Сити» (113, 81%);
- Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»/«Арсенал» (173, 77%);
- Филип Фоден, «Манчестер Сити» (115, 77%);
- Эдерсон, «Манчестер Сити» (202, 76%);
- Бернарду Силва, «Манчестер Сити» (185, 76%);
- Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» (174, 76%);
- Лерой Зане, «Манчестер Сити» (90, 76%);
- Рубен Диаш, «Манчестер Сити» (74, 76%).
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