Александр Зинченко — самый побеждающий игрок АПЛ в истории

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко на данный момент является самым побеждающим футболистом в истории английской Премьер-лиги. Команды украинца побеждали в 82% матчей с его участием. Соответствующее исследование провёл интернет-портал Transfermarkt.

В исследовании учитывались игроки, проведшие не менее 50 матчей в лиге. Интересным фактом является то, что из 10 самых побеждающих игроков АПЛ в истории девять являются или являлись футболистами «Манчестер Сити». К ним относится и Зинченко.

Полностью топ-10 самых побеждающих игроков в истории АПЛ выглядит следующим образом:

Александр Зинченко, «Манчестер Сити»/«Арсенал» (88 матчей, 82% побед); Арьен Роббен, «Челси» (67, 82%); Эмерик Лапорт, «Манчестер Сити» (113, 81%); Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»/«Арсенал» (173, 77%); Филип Фоден, «Манчестер Сити» (115, 77%); Эдерсон, «Манчестер Сити» (202, 76%); Бернарду Силва, «Манчестер Сити» (185, 76%); Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» (174, 76%); Лерой Зане, «Манчестер Сити» (90, 76%); Рубен Диаш, «Манчестер Сити» (74, 76%).

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»: