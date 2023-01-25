Маккенни дал согласие на переход в «Лидс»
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни согласен на переход в «Лидс», выступающий в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в своей социальной сети.
По информации источника, переговоры продвигаются, а стороны сейчас договариваются о сумме потенциального перехода. Напомним, недавно с туринцев было снято 15 очков в текущем розыгрыше Серии А за участие клуба в финансовых махинациях.
В текущем сезоне Серии А Маккенни провёл за чёрно-белых 15 встреч, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу.
В шорт-лист «Лидса» также входит хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи. Ранее «павлины» сделали «Анже» предложение по трансферу игрока.
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов:
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