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«Урал» в товарищеском матче уступил «Ботеву»

«Урал» в товарищеском матче уступил «Ботеву»
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Уралом» и «Ботевом». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу болгарского клуба.

Счёт в игре через десять минут после стартового свистка открыл Мартин Секулич. Всего через две минуты Уме Эммануэль укрепил преимущество болгарской стороны. Во втором тайме после прострела с левого фланга Даниэль Мишкич отправил мяч в ворота соперника, сократив разницу в счёте.

Напомним, 22 и 31 января товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом» должен был провести другой болгарский клуб, «Левски», однако отказался из-за «давления болельщиков». Болельщики этой болгарской команды выступили против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 января 2023, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
1 : 2
Ботев П
Пловдив, Болгария
0:1 Секулич – 10'   0:2 Эммануэль – 12'   1:2 Мишкич – 61'
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