«Урал» в товарищеском матче уступил «Ботеву»

Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Уралом» и «Ботевом». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу болгарского клуба.
Счёт в игре через десять минут после стартового свистка открыл Мартин Секулич. Всего через две минуты Уме Эммануэль укрепил преимущество болгарской стороны. Во втором тайме после прострела с левого фланга Даниэль Мишкич отправил мяч в ворота соперника, сократив разницу в счёте.
Напомним, 22 и 31 января товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом» должен был провести другой болгарский клуб, «Левски», однако отказался из-за «давления болельщиков». Болельщики этой болгарской команды выступили против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.
- 25 января 2023
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