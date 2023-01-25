Кокорин: я съездил в «Анжи», увидел Это'О и Роберто Карлоса и уехал обратно в «Динамо»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил о своём переходе в махачкалинский «Анжи» и возвращении в московское «Динамо» в 2013 году, иронично пошутив о времени, проведённом с легендами футбола Самуэлем Это'О и Роберто Карлосом.

«Когда переходил в «Анжи», должен был бороться за место на поле. Я тогда только приехал, начал тренироваться, а через месяц «Большой босс» клуба объявил о закрытии проекта. На этом всё закончилось. Самуэль Это'О уехал домой, Роберто Карлос уехал домой. Я не сыграл за клуб, но это было довольно приятное время. Я тренировался индивидуально, физически был в порядке. Я вернулся в «Динамо», и для меня ничего не изменилось. Съездил в «Анжи», увидел Это'О и уехал (смеётся). Это правда. Довольно сумасшедшая ситуация, действительно что-то необычное. Меня купили примерно за € 20 млн, я пробыл там месяц — и меня продали обратно за ту же сумму», — приводит слова Кокорина Footmercato.