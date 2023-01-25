«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Лиона» Шерки

Нападающий французского «Лиона» Райан Шерки может стать игроком столичного «ПСЖ». Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, парижане рассматривают Шерки как замену покинувшему клуб Пабло Сарабии, который присоединился к английскому «Вулверхэмптону» в январе 2023 года. Приобретение форварда «Лиона» является приоритетной целью «ПСЖ» на зимнее трансферное окно. Клубы уже вступили в переговоры о трансфере, но стороны далеки от соглашения.
Шерки 19 лет. Он является воспитанником «Лиона» и помимо французского имеет также алжирское гражданство. За основную команду родного города выступает с 2020 года. В текущем сезоне на счету Шерки 18 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он забил один гол и сделал три голевых передачи.
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