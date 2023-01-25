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«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Лиона» Шерки

«ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Лиона» Шерки
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Нападающий французского «Лиона» Райан Шерки может стать игроком столичного «ПСЖ». Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, парижане рассматривают Шерки как замену покинувшему клуб Пабло Сарабии, который присоединился к английскому «Вулверхэмптону» в январе 2023 года. Приобретение форварда «Лиона» является приоритетной целью «ПСЖ» на зимнее трансферное окно. Клубы уже вступили в переговоры о трансфере, но стороны далеки от соглашения.

Шерки 19 лет. Он является воспитанником «Лиона» и помимо французского имеет также алжирское гражданство. За основную команду родного города выступает с 2020 года. В текущем сезоне на счету Шерки 18 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он забил один гол и сделал три голевых передачи.

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