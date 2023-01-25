Бразильский «Флуминенсе» заинтересован в подписании Тьяго Силвы и Марсело

Бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» заинтересован в подписании защитников греческого «Олимпиакоса» и лондонского «Челси» Марсело и Тьяго Силвы.
«В случае с Тьяго Силвой мы ждём его решения по контракту с «Челси», мы не знаем, будет ли он продлевать своё соглашение с ними или нет. Мы ждём конца сезона и его решения, после чего начнём разговор с ним, чтобы вернуть его во «Флуминенсе». Ситуация с Марсело похожа на случай Тьяго Силвы. У него тоже есть действующий контракт в Греции, рассчитанный до мая. Мы ожидаем его решения, будет он продлевать контракт или нет. Появились слухи, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду проявляет к нему интерес. В любом случае мы продолжаем следить за ситуацией», — приводит слова президента «Флуминенсе» Марио Биттенкурта Footmercato.
Отметим, что 38-летний Силва и 34-летний Марсело являются воспитанниками «Флуминенсе».
Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли
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