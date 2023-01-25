Шишкин — о Тавареше в «Спартаке»: зачем отдавать Рассказова и брать легионера? Непонятно

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о новичках красно-белых — защитниках Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте.

«Усилять оборону, конечно же, было нужно. Только вопрос — кем оно производится. Меня удивляет одно: сейчас по понятным причинам все легионеры из РПЛ уезжают, а тут всё наоборот — двое новых появились. Мне непонятно, почему решили избавиться от Рассказова. Да, им многие были недовольны, но он был игроком обоймы, являясь воспитанником клуба.

Это не очень хорошо. Зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера? Уровень этих новых ребят пока непонятен. Вчера я впервые про них услышал. Все покажут грядущие игры в чемпионате. Для начала им нужно пройти адаптацию в России. Будет много факторов, которые им придётся преодолеть», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.