«Милан» стал фаворитом в борьбе за подписание игрока «Ромы» Дзаньоло

После перехода нападающего Арно Данжумы в «Тоттенхэм» основным кандидатом на подписание атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло стал «Милан». Об этом сообщает Football Italia.
«Шпоры» были заинтересованы в Дзаньоло ещё с лета 2022 года, однако тогда не сумели договориться с римлянами о его переходе. Переход Данжумы в «Тоттенхэм» фактически закрывает двери для трансфера итальянца. При этом его переход в «Милан» пока не гарантирован, так как «волки» готовы только на полноценный трансфер или платную аренду с опцией выкупа, и «россонери» должны решить, согласны ли они на такие условия.
В текущем сезоне Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в рамках Серии А. На счету футболиста один забитый мяч.
«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
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