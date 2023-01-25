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«Ростов» обыграл «Джохор» благодаря дублю Голенкова

«Ростов» обыграл «Джохор» благодаря дублю Голенкова
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и малазийском клубом «Джохор Дарул Такзим». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

Голами на шестой и 20-й минутах отметился нападающий дончан Егор Голенков.

Малазийский клуб завоевал десть трофеев в 2022 году. Для «Ростова» эта встреча стала вторым контрольным матчем на зимних тренировочных сборах. Ранее команда Валерия Карпина встречалась с «Бунёдкором».

Ростовчане завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Ростов» встретится с «Локомотивом» 4 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 января 2023, среда. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
2 : 0
Джохор Дарул Такзим
Джохор-Бару, Малайзия
1:0 Голенков – 6'   2:0 Голенков – 20'
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