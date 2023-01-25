«Ростов» обыграл «Джохор» благодаря дублю Голенкова
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и малазийском клубом «Джохор Дарул Такзим». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу российского клуба.
Голами на шестой и 20-й минутах отметился нападающий дончан Егор Голенков.
Малазийский клуб завоевал десть трофеев в 2022 году. Для «Ростова» эта встреча стала вторым контрольным матчем на зимних тренировочных сборах. Ранее команда Валерия Карпина встречалась с «Бунёдкором».
Ростовчане завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Ростов» встретится с «Локомотивом» 4 марта.
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