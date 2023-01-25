«Барселона» не сможет зарегистрировать Гави в качестве игрока первой команды

«Барселона» столкнулась с трудностями в попытке зарегистрировать своего 18-летнего хавбека Гави в качестве игрока первой команды. Как сообщает Marca, Ла Лига уведомила сине-гранатовых, что из-за несоблюдения различных правил соревнования талантливому полузащитнику придётся числиться игроком молодёжного состава.

Несмотря на завершение карьеры защитника Жерара Пике и уход нападающего Мемфиса Депая в «Атлетико», каталонцы всё равно не соответствуют всем правилам чемпионата. «Барселона» не выполняет два пункта: при продлении контрактов она может превысить лимит состава на следующий сезон, а также не имеет чётких финансовых планов на два следующих года из-за активированных экономических рычагов.

Таким образом, ситуация касательно продления контрактов или регистрации футболистов в качестве игроков основы затрагивает не только Гави, но и других игроков — Рональда Араухо, Иньяки Пенью и Алехандро Бальде.

«Барселона» — «Хетафе». Обзор матча. Ла Лига 22/23 18-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.