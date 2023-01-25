Снейдер — о возможном уходе Шкриньяра из «Интера»: в клубе нет хорошего менеджмента

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер отреагировал на новость о том, что в ближайшее время защитник Милан Шкриньяр может покинуть клуб и призвал руководство миланцев пристальнее следить за подобными ситуациями.

«Когда нет хорошего менеджмента, сложно всё контролировать. На поле легко, за его пределами сложно, и это самое главное. Игроки не могут сказать, что хотят уйти, особенно в этот момент.



В клубе должны управлять этими ситуациями и держать их под контролем. У «Интера» очень хорошая команда, так что с этим проблем не будет, но могут возникнуть другие. Сейчас должен быть один человек, который скажет: «Хватит, давайте подумаем о том, чтобы играть в хороший футбол и побеждать». Ничего более», — приводит слова Снейдера Inter-News.

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