«Эвертон» может подписать вингера «Челси» Зиеша за € 30 млн

После провала перехода крайнего нападающего Арно Данжумы из «Вильярреала», который предпочёл продолжить карьеру в «Тоттенхэма», руководство «Эвертона» нацелилось на другого игрока. Как сообщает SkySports, «ириски» планируют подписать вингера «Челси» Хакима Зиеша.

Ливерпульский клуб готов заплатить за марокканского футболиста около € 30 млн. Руководство «Челси» не будет препятствовать уходу игрока, так как ранее уже усилии позиции на краю атаки, подписав Михаила Мудрика из «Шахтёра» и Нони Мадуэке из ПСВ.

В текущем сезоне Зиеш провёл за лондонцев 15 матчей во всех турнирах. На его счету только одна результативная передача. Также игрок провёл семь матчей за сборную Марокко на чемпионате мира, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

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