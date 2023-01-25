Чемпион мира в составе сборной Франции может перейти в «Лион», «Валенсию» или «Сельту»

Французский полузащитник Флорьян Товен, являющийся чемпионом мира 2018 года в России в составе сборной Франции, может стать игроком «Лиона». Об этом сообщает мексиканское издание TV Azteca.

По информации источника, футболист, до недавнего времени защищавший цвета мексиканского «Тигрес», может перейти в «Лион», который видит в Товене серьёзную возможность усилиться для борьбы за место в верхней половине таблицы чемпионата Франции. Также в чемпионе мира заинтересованы испанские «Валенсия» и «Сельта» и несколько клубов американской МЛС.

29-летний Товен играл за «Тигрес» с 2021 года. Француз провёл за мексиканский клуб 38 матчей, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Последней командой Товена в Европе был «Марсель».

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