Беннасер обратился к фанатам «Милана» после поражения от «Лацио» со счётом 0:4

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер после разгромного поражения «россонери» от «Лацио» со счётом 0:4 обратился к фанатам, которых поблагодарил за поддержку в нелёгкие для клуба времена. Ранее миланцы уступили «Интера» (0:3) в матче за Суперкубок Италии.

«Неудачи трудно принимать, но надежда всегда преобладает. Будьте уверены, мы не сдадимся. Мы будем работать, чтобы осознать наши ошибки и дать вам то, что вы заслуживаете. Спасибо за вашу постоянную поддержку, которая ещё более значима в эти трудные времена», — написал футболист на своей странице в социальных сетях.

«Милан» занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в активе 38 очков. Отставание от возглавляющего итальянский чемпионат «Наполи» составляет 12 очков. Третье место занимает «Лацио» — у «орлов» 37 очков.

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