Гаттузо: когда в «Валенсии» будут трансферы? Я жду так же, как болельщики и журналисты

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал отсутствие трансферов у клуба.

«Когда будут трансферы? Я жду так же, как болельщики или журналисты (смеётся). Клуб знает, что мне не хватает полузащитника. Несмотря на всё, я буду продолжать работать.



Мы также говорили об уровневых игроках, которых невозможно подписать, потому что они не дают необходимых цифр. Я открыт к любых переходам, но это должен быть игрок того качества, которое я хочу. Если условный новичок не играл и нам нужно ждать, пока он наберёт темп, то для подписания таких игроков уже поздно.

Кого бы я хотел видеть в команде? Полузащитника-универсала, который может играть на всех позициях», — приводит слова Гаттузо Mundo Deportivo.

«Валенсия» — «Альмерия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18-й тур:

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