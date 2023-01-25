Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо: когда в «Валенсии» будут трансферы? Я жду так же, как болельщики и журналисты

Гаттузо: когда в «Валенсии» будут трансферы? Я жду так же, как болельщики и журналисты
Комментарии

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал отсутствие трансферов у клуба.

«Когда будут трансферы? Я жду так же, как болельщики или журналисты (смеётся). Клуб знает, что мне не хватает полузащитника. Несмотря на всё, я буду продолжать работать.

Мы также говорили об уровневых игроках, которых невозможно подписать, потому что они не дают необходимых цифр. Я открыт к любых переходам, но это должен быть игрок того качества, которое я хочу. Если условный новичок не играл и нам нужно ждать, пока он наберёт темп, то для подписания таких игроков уже поздно.

Кого бы я хотел видеть в команде? Полузащитника-универсала, который может играть на всех позициях», — приводит слова Гаттузо Mundo Deportivo.

Новость по теме
Чемпион мира в составе сборной Франции может перейти в «Лион», «Валенсию» или «Сельту»

«Валенсия» — «Альмерия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023