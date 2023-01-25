Экс-игрок «Динамо» Липовой перешёл в «Волгарь»

Полузащитник «Крыльев Советов» Даниил Липовой, ранее выступавший за московское «Динамо», перешёл в астраханский «Волгарь» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Игрок будет выступать за волжан на правах аренды до конца текущего сезона. 23-летний Липовой перешел в стан подопечных Игоря Осинькина в июле 2021 года. За это время он провел за самарцев 23 матча и забил 1 гол.

21-летний Данил Липовой является выпускником академии московского «Динамо». За время контракта с бело-голубыми хавбек чаще выступал в арендах. Астраханцы занимают восьмое место в Первой Лиге. Самарцы располагаются на 11-й строчке в Российской Премьер-Лиге.

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