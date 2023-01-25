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Тюкавин: похоже, что переходом в «Аль-Наср» Роналду заканчивает карьеру

Тюкавин: похоже, что переходом в «Аль-Наср» Роналду заканчивает карьеру
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим футбольным кумиром и оценил переход португальца в саудовский клуб.

«Есть ли спортсмены, которые меня вдохновляют? Кумир моего детства, конечно, Роналду.

Как отношусь к его выбору нового клуба? Ну, всё, он похоже заканчивает карьеру. Мне в основном нравилось, когда он выступал за «Реал», когда он поехал в «Манчестер Юнайтед», я уже не так за ним наблюдал», — сказал Тюкавин в видео на YouTube канале «Динамо».

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря 2022 года. По соглашению с новым клубом, которое рассчитано на два с половиной года, футболист будет получать € 200 млн за сезон.

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