Тюкавин: похоже, что переходом в «Аль-Наср» Роналду заканчивает карьеру

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим футбольным кумиром и оценил переход португальца в саудовский клуб.

«Есть ли спортсмены, которые меня вдохновляют? Кумир моего детства, конечно, Роналду.

Как отношусь к его выбору нового клуба? Ну, всё, он похоже заканчивает карьеру. Мне в основном нравилось, когда он выступал за «Реал», когда он поехал в «Манчестер Юнайтед», я уже не так за ним наблюдал», — сказал Тюкавин в видео на YouTube канале «Динамо».

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря 2022 года. По соглашению с новым клубом, которое рассчитано на два с половиной года, футболист будет получать € 200 млн за сезон.