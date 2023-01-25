Вера: возможно, в России люди не увлекаются футболом из-за высокого уровня жизни

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера сравнил атмосферу на стадионах России и Южной Америки, предположив, что футбол не является популярным развлечением среди россиян из-за высокого уровня жизни.
«В чём чемпионат России отличается от аргентинского? В энергии на стадионах. Для нас футбол — страсть, мы всегда хотим играть и выигрывать. Впрочем, и в Оренбурге стадион хотя бы наполовину почти всегда заполнен. Что уж говорить о выездах к «Спартаку», «Зениту», «Ростову».
Всё зависит от твоих результатов. Но, возможно, дело в уровне жизни: в России он выше, и многие у вас не увлекаются футболом, в отличие от Южной Америки», — приводит слова Вера Sport24.
25-летний Вера стал игроком «Оренбурга» летом 2022 года, перейдя из аргентинского «Лануса».
- 25 января 2023
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