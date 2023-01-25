Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ. Не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин отреагировал на решение РФС запретить «Химкам» регистрировать новых футболистов.
«У «Химок» всё совсем плохо — они тонут. Всё это началось ещё в начале этого сезона. Рыба гниёт с головы. Все понимают, откуда идут эти проблемы. Постоянная смена руководства до хорошего не доводит. В последнее время очень много слухов вокруг игроков, всяких разных задолженностей. Есть много вопросов к владельцу клуба. Ситуация усугубляется, но это было очень ожидаемо.
Я не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги. Я ничему не удивляюсь — всё закономерно», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 25 января 2023
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