Артета: всегда надеялся, что буду соперничать с Гвардиолой за титул

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о взаимоотношении с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, с которым они ранее работали вместе. «Канониры» являются лидерами Премьер-лиги, опережая «горожан» на пять очков и имея игру в запасе.
«Я всегда надеялся, что соперничество за титул между нами однажды случится, и это происходит в нынешнем сезоне. Но это не изменит ни дружбу, ни моменты, которые у нас есть, ни то, насколько он важен в моей жизни, ни то, насколько он важен в моей профессии.
Мы оба хотим побеждать и защищать наши клубы наилучшим образом, и так было всегда, с самого первого дня. Эта лига ставит перед нами невероятные задачи. У нас лучшие менеджеры в мире, в том числе наилучший из них. Чтобы быть на этом уровне, нужно искать какие-то вещи, чтобы попробовать конкурировать с ними, и здесь также появляются возможности. Мы идём по этому пути, но понимаем, что ещё ничего не сделали, что нам ещё многое предстоит улучшить», — приводит слова Артета официальный сайт «канониров».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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