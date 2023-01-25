Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: всегда надеялся, что буду соперничать с Гвардиолой за титул

Артета: всегда надеялся, что буду соперничать с Гвардиолой за титул
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о взаимоотношении с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, с которым они ранее работали вместе. «Канониры» являются лидерами Премьер-лиги, опережая «горожан» на пять очков и имея игру в запасе.

«Я всегда надеялся, что соперничество за титул между нами однажды случится, и это происходит в нынешнем сезоне. Но это не изменит ни дружбу, ни моменты, которые у нас есть, ни то, насколько он важен в моей жизни, ни то, насколько он важен в моей профессии.

Мы оба хотим побеждать и защищать наши клубы наилучшим образом, и так было всегда, с самого первого дня. Эта лига ставит перед нами невероятные задачи. У нас лучшие менеджеры в мире, в том числе наилучший из них. Чтобы быть на этом уровне, нужно искать какие-то вещи, чтобы попробовать конкурировать с ними, и здесь также появляются возможности. Мы идём по этому пути, но понимаем, что ещё ничего не сделали, что нам ещё многое предстоит улучшить», — приводит слова Артета официальный сайт «канониров».

Новость по теме
Артета — о матче «Арсенала» с «Ман Сити»: нас ждёт испытание с лучшей в мире командой

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023