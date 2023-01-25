Арно Данжума прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Арно Данжума поделился свои впечатлениями от пребывания в стане лондонского клуба. Напомним, голландец перешёл к «шпорам» из «Вильярреала» на правах арендах до конца сезона. У лондонцев есть опция выкупа футболиста.
«Честно говоря, как только на горизонте появился «Тоттенхэм», сделать выбор было несложно. Это огромный клуб с блестящим тренером, великолепным персоналом и просто невероятными удобствами. Так что я очень, очень рад быть частью команды.
Я надеюсь привнести что-то позитивное, оставить хорошее впечатление. Надеюсь, что смогу доказать свои качества как игрок, дать что-то новое и привести в восторг болельщиков. И, очевидно, хочу стремиться к максимально возможному в каждом соревновании, в котором мы участвуем», — приводит слова Данжумы официальный сайт «шпор».
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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