«Барселона» и «Реал Сосьедад» огласили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 25 января, состоится матч в рамках четвертьфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом Сосьедадом». Команды будут играть на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на встречу:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Гави, Роберт Левандовски, Усман Дембеле.

«Реал Сосьедад»: Алекс Ремиро, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Диего Рико, Игор Субельдия, Мартин Субименди, Брайс Мендес, Пабло Марин, Такефуса Кубо, Микель Оярсабаль, Александр Сёрлот.

Каталонцы недавно стали обладателями Суперкубка Испании.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.