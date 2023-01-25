«Ноттингем Форест» — «Ман Юнайтед»: стартовые составы команд на первый матч 1/2 Кубка лиги

Сегодня, 25 января, состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Хеннесси — Орье, Уорролл, Маккенна, Лоди — Фройлер, Данило, Скарпа, Гиббз-Уайт — Сарридж, Джонсон.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Ван-Биссака, Линделёф, Мартинес, Маласиа — Каземиро, Эриксен, Рашфорд, Фернандеш, Антони — Вегорст.

В предыдущих раундах «Манчестер Юнайтед» обыграл такие команды, как «Астон Вилла» (4:2), «Бёрнли» (2:0) и «Чарльтон Атлетик» (3:0). «Ноттингем Форест» в предыдущих встречах турнира оказался сильнее «Гримсби Таун» (3:0), «Тоттенхэма» (2:0), «Блэкберна» (4:1) и «Вулверхэмптона» (1:1 после основного времени, 4:3 после серии пенальти).