Личка: в «Краснодаре» или «Спартаке» тренер вынужден прогибаться. У меня другая философия

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему принял решение остаться в уральском команде и не переходить в «Краснодар», заявив, что наставник топ-клуба должен следовать указаниям руководства команды.
«В «Оренбурге» я чувствую свободу. В большом клубе, например в «Спартаке» или любом другом, ждёт большое давление извне. И ты, как тренер, не делаешь ту работу, которую хочешь, а сидишь и слушаешь то, что тебе говорят сверху: «Марцел, тебе надо сделать вот это и вот это». И ты будешь вынужден прогибаться. Считаю, неправильно идти туда. И это касается не только «Краснодара», «Спартака», это касается многих топ-клубов даже в Чехии или Турции. У меня другая философия, и её я реализую в «Оренбурге».
Намёк на Галицкого? Нет, нет, конечно, нет. Не скрываю, у нас был разговор на эту тему, но я сослался на контракт с «Оренбургом». Дело вот в чём. Василий Петрович Еремякин не был против, он не запрещал мне уходить, но он сказал: «Марцел, пожалуйста, мы при тебе нашли нужный путь. И я хотел доработать с тобой хотя бы до конца года». Как я мог ему отказать? «Оренбург» дал мне шанс показать себя в России, хорошие результаты здесь позволили мне вернуть уверенность в себя. И хотел бы отблагодарить клуб тем же, не мог его бросить на полпути», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
- 25 января 2023
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