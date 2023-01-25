Дуарте, Тавареш и Мозес присоединились к «Спартаку» в ОАЭ

Новички «Спартака» Алексис Дуарте и Томаш Тавареш присоединились к команде на сборе в Дубае

Новички «Спартака» — защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш — сегодня поздно вечером присоединятся к команде. Вместе с ними в расположение прибывает и наш хавбек Виктор Мозес — с этого дня он будет восстанавливаться и набирать форму под руководством тренерского штаба Гильермо Абаскаля.



Трое футболистов благополучно добрались из Москвы до Дубая, где команда завершает первый тренировочный сбор», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

27 января москвичи сыграют с «Ботевом», затем переедут в Абу-Даби на второй сбор. После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

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