Кокорин: поколение Аршавина и Павлюченко было намного сильнее и талантливее моего
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сравнил поколение российских футболистов времён Евро-2008, ведомое Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко, с игроками своего возраста.
«В целом поколение Аршавина и Павлюченко было намного лучше моего. У них было больше талантливых игроков, большое количество талантов. Они намного сильнее нашего поколения. Однако можно посмотреть на 2018 год, когда у нашей сборной не было больших талантов, но с атмосферой и командным духом мы смогли добиться очень хороших результатов. Этим мы можем гордиться», — приводит слова Кокорина Footmercato.
На чемпионате Европы 2008 года сборная России добилась лучшего результата в своей истории, дойдя до полуфинала турнира и завоевав бронзовые медали.
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