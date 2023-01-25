Кокорин: поколение Аршавина и Павлюченко было намного сильнее и талантливее моего

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сравнил поколение российских футболистов времён Евро-2008, ведомое Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко, с игроками своего возраста.

«В целом поколение Аршавина и Павлюченко было намного лучше моего. У них было больше талантливых игроков, большое количество талантов. Они намного сильнее нашего поколения. Однако можно посмотреть на 2018 год, когда у нашей сборной не было больших талантов, но с атмосферой и командным духом мы смогли добиться очень хороших результатов. Этим мы можем гордиться», — приводит слова Кокорина Footmercato.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России добилась лучшего результата в своей истории, дойдя до полуфинала турнира и завоевав бронзовые медали.