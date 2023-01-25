Вегорст забил дебютный мяч за «Манчестер Юнайтед»
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Сегодня, 25 января, проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ноттингем Форест» играет с «Манчестер Юнайтед». По ходу встрече в составе «красных дьяволов» отличился нападающий Ваут Вегорст, который сделал счёт 2:0 (ранее забил Маркус Рашфорд). Этот мяч стал для голландского футболиста первым после перехода в клуб в это зимнее трансферное окно.
Ранее форвард выступал за турецкий «Бешикташ» на правах аренды. За 16 встреч турецкой Суперлиги он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. После этого он перешёл в аренду в «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат «Бёрнли», выступающему в Чемпионшипе.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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