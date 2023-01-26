Александр Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин назвал экс-наставника санкт-петербургского клуба Андре Виллаш-Боаша лучшим тренером в своей карьере.
«Я вёл переговоры о переходе в «Марсель», но всё сорвалось из-за проблем, связанных с финансовым фэйр-плей. Клуб не мог принять меня. К сожалению мой переход не состоялся, хотя Андре Виллаш-Боаш, который тогда руководил «Марселем», является лучшим тренером, с каким я когда-либо работал. Отличный специалист, великолепный человек.
Почему я так восхищаюсь им? Он очень спокойный человек, с ним не бывает скандалов. Если у вас возникли проблемы, ты можешь уйти, но если захочешь вернуться — извинись перед ним и партнёрами, и всё хорошо, можешь продолжать тренироваться. Это правильно. Он отличный тренер, который оказал влияние на мою карьеру. И его тренерский состав тоже потрясающий. Не было ни одной тренировки, которая была бы похожа на предыдущую. Те чувства, которые я испытал от работы с ним, не передать словами. Отличный человек, отличный тренер», — приводит слова Кокорина Footmercato.
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