Александр Кокорин дал совет Арсену Захаряну и Сергею Пиняеву

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет молодым российским футболистам московских «Динамо» и «Локомотива» Арсену Захаряну и Сергею Пиняеву.

«Какой совет я бы хотел дать новому поколению российских футболистов и таким игрокам, как Арсен Захарян и Сергей Пиняев? Продолжать играть на том же уровне. И, если у вас есть талант, и ты хочешь провести отличную карьеру, то стоит обратить внимание на другие чемпионаты. Поэтому я призываю их найти себе другое место для игры, рассмотреть возможность присоединиться к более сильной команде», — приводит слова Кокорина Footmercato.

19-летний Захарян связан слухами с переходом в лондонский «Челси». Трансфер игрока «Динамо» мог состояться летом 2022 года, однако был сорван по экономическим причинам. 18-летний Пиняев присоединился к «Локомотиву» в конце декабря 2022 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов».